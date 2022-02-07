Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için önemli açıklama! 60 yaş ve üzerini uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'daki son durumu rakamlarla açıkladı.
Koca, "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'ı 60 yaş üzeridir. " dedi.
Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
VAKA SAYILARI YARI YARIYA DÜŞTÜ
"İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.