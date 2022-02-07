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    • Güncel
    • 07.02.2022 18:51
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    • 07.02.2022 19:24
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için önemli açıklama! 60 yaş ve üzerini uyardı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'daki son durumu rakamlarla açıkladı. İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'ı 60 yaş üzeridir. " dedi. Koca ayrıca yoğun bakımdakilerin yaklaşık yüzde 88'inin aşısız ya da eksik aşılı olduğunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca’dan İstanbul için uyarı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'daki son durumu rakamlarla açıkladı.

    Koca, "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'ı 60 yaş üzeridir. " dedi.

    Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

    VAKA SAYILARI YARI YARIYA DÜŞTÜ
    "İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

        YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YÜZDE 90'I 60 YAŞ ÜZERİ
        İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88'İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."

        22-28 OCAK HAFTALIK VAKA HARİTASI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

        Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

        Kovid-19 vaka sayısı, 15-21 Ocak'ta İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 olarak açıklanmıştı.

        Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu bildirdi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Bakan Koca’dan İstanbul için uyarı!
        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için önemli açıklama! 60 yaş ve üzerini uyardı
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