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    • 09.02.2022 08:53
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    Bugün Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı? 9 Şubat Çankırı'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

    Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitim hayatı olumsuz yönde etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 9 Şubat 2022 tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? 9 Şubat Çankırı'da okullar tatil mi? Bugün Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

    takvim.com.tr
    9 Şubat Çankırı’da okullar tatil mi?

    Türkiye genelinde etkisini devam ettiren kar yağışları eğitim hayatında aksamalara sebep oluyor. Bu hafta bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar yapılmaya başlandı. Kar yağışının bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 9 Şubat Çankırı'da okullar tatil mi? Bugün Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...

    Yarın Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı?

    ÇANKIRI

    Çankırı'da, yarın beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de yarın izinli sayılacak.

    Çankırı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

    KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.

    GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
    Son dakika haberine göre İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.

    DOĞU AKDENİZ İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de Adana ve Mersin çevreleriyle Osmaniye'nin batısı ve Kahramanmaraş'ın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        600 METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR
        Akşam saatleri itibarıyla beklenen yağışların etkisini artırarak, kıyı kesimlerde kuvvetli ve çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvveti olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden, zamanla kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 17°C

        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 16°C

        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimleri ile Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına ( 50-80 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ÇANKIRI °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            ESKİŞEHİR °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            KONYA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Sinop dışında) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 10°C

            Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DÜZCE °C, 14°C

            Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU °C, 9°C

            Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ZONGULDAK °C, 15°C

            Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

            SAMSUN °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

            TOKAT °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

            TRABZON °C, 16°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 1°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, -1°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 6°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            MUŞ °C, -6°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 7°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            GAZİANTEP °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            MARDİN °C, 5°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SİİRT °C, 6°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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            Haberler Güncel Bugün Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı? 9 Şubat Çankırı'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...
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