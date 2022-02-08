Bugün Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı? 9 Şubat Çankırı'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

Türkiye genelinde etkisini devam ettiren kar yağışları eğitim hayatında aksamalara sebep oluyor. Bu hafta bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarılar yapılmaya başlandı. Kar yağışının bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 9 Şubat Çankırı'da okullar tatil mi? Bugün Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
Yarın Çankırı, Kırklareli, Erzurum, Bingöl'de kar tatili olacak mı?
ÇANKIRI
Çankırı'da, yarın beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de yarın izinli sayılacak.
Çankırı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."
KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı.
GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
Son dakika haberine göre İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.
DOĞU AKDENİZ İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de Adana ve Mersin çevreleriyle Osmaniye'nin batısı ve Kahramanmaraş'ın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.