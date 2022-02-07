Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarındaki internet kotalarıyla ilgili öğrencileri sevindirecek bir gelişmeyi de duyurmuştu. Ardından resmi açıklama bugün Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından geldi. Peki, KYK yurtlarında internet kotası arttı mı? Bahar dönemi KYK yurtlarında internet kotası kaç GB oldu 2022? İşte detaylar!

KYK YURTLARINDAKİ İNTERNET KOTALARI

Başkan Erdoğan, gençlerle buluşmasında Trabzonspor ve futbol üzerine de sohbet ederek şehre kazandırılan spor tesislerini anlattı. Gençlerin sorularını ve taleplerini de alan Başkan Erdoğan'a gençler, KYK Yurtları'ndaki internet kotalarının kendilerine yetmediğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslendi ve "Mehmet Bey, bu cevap sana yakışır" dedi.

İNTERNET KOTALARI ARTIRILIYOR

Bakan Kasapoğlu ise, "Zaten Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibarıyla internet kotasıyla ilgili arttırım yapıyoruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Evelallah, inşallah en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız, bugüne kadar olduğu gibi" dedi.

SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını açıkladı.