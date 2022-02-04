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Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat’a karşı intikam yemini ediyor!

Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 2. bölümde Altay, Golyat'a karşı intikam yemini ediyor! FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisinde karakterler arasında geçen diyaloglar gündeme bomba gibi düşmeye devam edecek. İşte ilk bölümüyle reytingleri altüst etmeyi başaran Yalnız Kurt'ta bu hafta yaşanacaklar...

04.02.2022 12:00 - Son Güncelleme: 04.02.2022 12:22
Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat’a karşı intikam yemini ediyor!

Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat'a karşı intikam yemini ediyor! İşte Yalnız Kurt'ta bu hafta yaşanacaklar...

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Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat’a karşı intikam yemini ediyor!

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun var. Yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme aldı.

Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat’a karşı intikam yemini ediyor!

YALNIZ KURT 2.BÖLÜM

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır.

Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat’a karşı intikam yemini ediyor!

Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar.

Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat’a karşı intikam yemini ediyor!

Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.

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