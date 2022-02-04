Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat’a karşı intikam yemini ediyor!
Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt 2. bölümde Altay, Golyat'a karşı intikam yemini ediyor! FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisinde karakterler arasında geçen diyaloglar gündeme bomba gibi düşmeye devam edecek. İşte ilk bölümüyle reytingleri altüst etmeyi başaran Yalnız Kurt'ta bu hafta yaşanacaklar...
04.02.2022 12:00
- Son Güncelleme: 04.02.2022 12:22
Yalnız Kurt oyuncularından zirveye oynayan sahneler! 2. bölümde Altay, Golyat'a karşı intikam yemini ediyor! İşte Yalnız Kurt'ta bu hafta yaşanacaklar...
Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun var. Yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme aldı.