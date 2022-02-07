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    • Güncel
    • 07.02.2022 09:50
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    • 07.02.2022 09:58
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    Van'da PKK/KCK'lı iki zanlı ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu çiğneyen bir şüpheli gözaltına alındı

    Van Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 zalı ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

    AA
    2 PKK’lı ile Atatürk’e hakaret eden bir şüpheli yakalandı

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubu ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Van'da PKK/KCK'lı iki zanlı ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu çiğneyen bir şüpheli gözaltına alındı
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