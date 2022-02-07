2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Maltepe, Sarıyer ve Bakırköy'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde servis şoförlerinin evrakı, araçlardaki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde kurulan kontrol noktasında da resmi ve sivil ekipler, servis araçlarını durdurarak kontrol etti. Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.