Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı.

TRAFİK VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı. İkinci dönemin ilk dersine geç kalmak istemeyen öğrenciler ve işlerine yetişmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı.

Metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken D-100 kara yolu Ankara istikameti Haliç Köpürüsü mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam etti. TEM otoyolunda da Gaziosmanpaşa mevkisinden Kağıthane çıkışına kadar yoğunluk yaşandı.