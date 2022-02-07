Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin Suriye'den aldığı talimatlar iddianamede

Raporda sözde örgüt yöneticisi tarafından verilen talimatta DEAŞ mensuplarının teknik takibe takılmamak için telefon ve bilgisayar üzerinden şifreli olarak "TrueCrypt, Telegram, Threema, Mega.nz" programlarını kullanmaları, örgütsel yazışmaları da "Risale ve mektup" adı altında yapmaları gerektiğinin ifade edildiği bildirildi.

"SAHTE BELGELERLE TELEFON HATTI TEMİN EDİN" UYARISI YAPILMIŞ

DEAŞ üyelerinin kullandıkları bilgisayarlardan hard diskleri sökmeleri gerektiği, emniyet güçlerinin örgüte yönelik operasyonlarda ilk olarak bunları incelediği yönünde Özden'e uyarılar iletildiği anlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi: