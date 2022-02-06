Yunanlardan mültecilere insanlık dışı zulüm! İşkence yapıp tecavüz ediyorlar

Yunanistan'ın tüm insanlık onurunu ayaklar altına aldığı bu vahşi davranışı lanetlendi. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu duruma tepkisini dile getirdi.

AVRUPA'NIN BİR TANE ÇALIŞMASI YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, mültecileri geri iterek 19'unun donarak ölmesine sebep olan Yunanistan'a ve vahşete sessiz kalan Avrupa'ya tepki gösterdi. Yunanistan'ın Avrupa'dan güç bulduğunu kaydeden Usta, şunları söyledi: