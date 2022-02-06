Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2022 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2022 09:38
    ABONE OL

    Yunanlardan mültecilere insanlık dışı zulüm! İşkence yapıp tecavüz ediyorlar

    Son dakika haberi... Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 19 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yunanistan, mültecileri sadece öldürmüyor, insanlık dışı işkenceler de yapıyor. Mültecilerin tecavüz ve cinsel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. Yunanların bu zulmüne ise Batı sessiz kalıyor...

    Yunanlardan mültecilere insanlık dışı zulüm!

    Tüm dünya Yunan barbarlığı karşısında şok oldu. Yunanistan, sınırda gözaltına aldığı göçmenleri ayakkabı ve elbiselerini alarak Türkiye sınırına itti. Korumasız bir şekilde sınırda kalan 19 göçmen donarak hayatını kaybetti.

    Yunanistan'ın tüm insanlık onurunu ayaklar altına aldığı bu vahşi davranışı lanetlendi. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu duruma tepkisini dile getirdi.

    AVRUPA'NIN BİR TANE ÇALIŞMASI YOK

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, mültecileri geri iterek 19'unun donarak ölmesine sebep olan Yunanistan'a ve vahşete sessiz kalan Avrupa'ya tepki gösterdi. Yunanistan'ın Avrupa'dan güç bulduğunu kaydeden Usta, şunları söyledi:

    En başından beri Avrupa, BM ve uluslararası örgütler Yunanistan'a destek vermeseydi, bugün 19 insan ölmezdi. İnsanların öleceğini bilerek yapıyorlar. Bu sadece geri itme, sınırları koruma ya da güvenliği sağlama meselesi değil. Burada çok kasıtlı belirlenmiş bir politika var. Bu politika da insanların sınırlardan geçmemesi. Yaptıkları uluslararası hukuka aykırı. İnsanları soyup, elindeki paraları çalıyorsunuz, cüzdanlarını bo-şaltıyorsunuz, üstündekileri çıkarıyorsunuz, dövüyorsunuz, kadın ve çocuklara istismarda bulunuyorsunuz. Yunanistan'ın bu politikasına dünyanın sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Hepsi 'Dehşet verici, üzgünüz, kınıyoruz' diyor ama bunun bir devlet politikası hâline geldiği neden söylenmiyor? Avrupa'nın Yunanistan'ın sınırda yaptığı ihlallerle ilgili bir tane çalışması yok.

        AK Partili Usta, Yunanistan sınırında yaşanan olaylarla ilgili verileri aktararak şöyle devam etti:

        Uluslararası bir kuruluş olan Sınır Şiddetini İzleme Ağı'nın rakamları dikkat çekiyor. Verilere göre 2019'dan geçtiğimiz yıl ağustos ayına kadar Yunanistan sınırına gelen 8 bin mülteciden yüzde 88 dövme ve tekmeleme, yüzde 97'si hırsızlık, yüzde 69'u soyulmaya zorlanma, yüzde 16'sı suda boğulma, yüzde 19'u silah kullanımı, yüzde 5'i cinsel saldırı, yüzde 8'i de elektrik şokuna maruz kalmış. Bugüne kadar Yunanistan sınırına gidip de şiddete uğramayanların oranı ise sadece yüzde 2... Şiddete, tacize ve istismara maruz kalan çocukların oranları da yüzde 68.

        ACİL SORUŞTURMA

        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan sınırında kıyafetleri alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerin donarak ölümüne ilişkin acil soruşturma çağrısı yaptı. BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "yürek parçalayıcı" olarak niteledi. Sözcü Mantoo, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı. Mantoo, Yunanistan'da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, "Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz " dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Maraş’taki Osmanlı tapusu Rumları korkuttu
        Haberler Güncel Yunanlardan mültecilere insanlık dışı zulüm! İşkence yapıp tecavüz ediyorlar
            SON DAKİKA