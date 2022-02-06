Yunanlardan mültecilere insanlık dışı zulüm! İşkence yapıp tecavüz ediyorlar

Tüm dünya Yunan barbarlığı karşısında şok oldu. Yunanistan, sınırda gözaltına aldığı göçmenleri ayakkabı ve elbiselerini alarak Türkiye sınırına itti. Korumasız bir şekilde sınırda kalan 19 göçmen donarak hayatını kaybetti.
Yunanistan'ın tüm insanlık onurunu ayaklar altına aldığı bu vahşi davranışı lanetlendi. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu duruma tepkisini dile getirdi.
AVRUPA'NIN BİR TANE ÇALIŞMASI YOK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, mültecileri geri iterek 19'unun donarak ölmesine sebep olan Yunanistan'a ve vahşete sessiz kalan Avrupa'ya tepki gösterdi. Yunanistan'ın Avrupa'dan güç bulduğunu kaydeden Usta, şunları söyledi:
En başından beri Avrupa, BM ve uluslararası örgütler Yunanistan'a destek vermeseydi, bugün 19 insan ölmezdi. İnsanların öleceğini bilerek yapıyorlar. Bu sadece geri itme, sınırları koruma ya da güvenliği sağlama meselesi değil. Burada çok kasıtlı belirlenmiş bir politika var. Bu politika da insanların sınırlardan geçmemesi. Yaptıkları uluslararası hukuka aykırı. İnsanları soyup, elindeki paraları çalıyorsunuz, cüzdanlarını bo-şaltıyorsunuz, üstündekileri çıkarıyorsunuz, dövüyorsunuz, kadın ve çocuklara istismarda bulunuyorsunuz. Yunanistan'ın bu politikasına dünyanın sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Hepsi 'Dehşet verici, üzgünüz, kınıyoruz' diyor ama bunun bir devlet politikası hâline geldiği neden söylenmiyor? Avrupa'nın Yunanistan'ın sınırda yaptığı ihlallerle ilgili bir tane çalışması yok.