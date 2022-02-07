Karşıdan karşıya geçen yayalar trafiği karıştı! 9 araç birbirine girdi

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaların ise hemen yanında bulunan üst geçit yerine, yaya geçişinin yasak olduğu yoldan karşıya geçmesiyle oluşan kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

Kazada yaralanan sürücülerin ilk tedavisi olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan yayalar ise hiç bir şey olmamış gibi ortadan kayboldular.