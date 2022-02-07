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    • Güncel
    • 07.02.2022 17:17
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    • 07.02.2022 17:17
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    Karşıdan karşıya geçen yayalar trafiği karıştı! 9 araç birbirine girdi

    Bursa'da üst geçit yerine ana yoldan karşıya geçmek isteyen iki yaya trafiği savaş alanına çevirdi. 9 aracın birbirine girip trafiği kilitlediği o anlar kameralara anbean yansıdı. Yaya geçişinin yasak olduğu yoldan karşıya geçmesiyle oluşan kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

    N’aptınız yayalar! Trafik savaş alanına döndü

    Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu Ankara istikameti Merinos geçidi yakınlarında meydana geldi. Kent kamerasına yansıyan kazada, ana yolda hızla ilerleyen otomobillerin arasından karşıya geçmek isteyen iki kişinin yola atlamasıyla ortalık savaş alanına döndü.

    Yayalardan biri karşıya geçtiği sırada onu fark edip çarpmamak için ani fren yapan bir otomobile arkasından gelen hafif ticari araç, sonrasında başka bir otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil bu istikamette bulunan iki otomobille daha çarpıştı. 9 aracın karıştığı kazada, Bursa-Ankara yolunda trafik çift taraflı kontrollü şekilde sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Yolun karşısına geçmek isteyen yayaların ise hemen yanında bulunan üst geçit yerine, yaya geçişinin yasak olduğu yoldan karşıya geçmesiyle oluşan kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

        Kazada yaralanan sürücülerin ilk tedavisi olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan yayalar ise hiç bir şey olmamış gibi ortadan kayboldular.
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        Haberler Güncel Karşıdan karşıya geçen yayalar trafiği karıştı! 9 araç birbirine girdi
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