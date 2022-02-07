Arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan sorular arasında EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Yerleştirmeler nasıl yapılacak? Yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve yerleştirmelerin nasıl yapıldığı, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı gibi detaylar merak edildi. İşte tüm bilgiler...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. EKPSS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.