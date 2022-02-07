On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 7 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda, canlı yayınla gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Kuponlarını oynayıp bayilere gidip yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor ve 7 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar…
7 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
On Numara çekilişi saat 20:00'da başladı ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.
48, 41, 26, 71, 11, 65, 37, 61, 68, 42, 45,
34, 20, 64, 18, 35, 24, 78, 32, 10, 39, 36
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.