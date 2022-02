On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 7 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda, canlı yayınla gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Kuponlarını oynayıp bayilere gidip yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor ve 7 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar…