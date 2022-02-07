Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.
STOLTENBERG'DEN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.