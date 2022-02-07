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    • Güncel
    • 07.02.2022 19:06
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    • 07.02.2022 19:16
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

    Koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderinden peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları geliyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

    Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.



    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.



    STOLTENBERG'DEN İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



        BERDİMUHAMMEDOV ERDOĞAN'I ARADI
        Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
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