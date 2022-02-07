Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü





STOLTENBERG'DEN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.