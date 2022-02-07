CHP'li Faik Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun 'eşcinseller için' yasal düzenleme vaadine ilişkin açıklama: Birimlerimiz çalışma yürütüyor

CHP MYK'sının ardından açıklama yapan Faik Öztrak, ayrımcılığı önlemek için bu adımı attıklarını ve partideki ilgili birimlerin çalışma yaptığını açıkladı.

Öztrak, "CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU FAHRİ LGBT ÜYESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBTİ'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti.