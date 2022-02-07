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    • 07.02.2022 18:28
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    CHP'li Faik Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun 'eşcinseller için' yasal düzenleme vaadine ilişkin açıklama: Birimlerimiz çalışma yürütüyor

    CHP toplumun ahlakını ve aile yapısını hedef alan eşcinsel sapkınlığa açık desteğini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunarak eşcinsel evliliğin önünü açma girişimine ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan destek açıklaması geldi. Faik Öztrak, 'ayrımcılığın önlenmesini' amaçladıklarını savunarak partideki ilgili birimlerin bu konuda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

    takvim.com.tr
    CHP eşcinselleri kucaklıyor!

    Cumhuriyet Halk Partisi toplumun ahlakını ve aile yapısını hedef alan eşcinsel sapkınlığa açık desteğini sürdürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekişme yaşarken bir yandan da seçim vaatlerine LGBT'yi de ekledi.

    Seçim vaatlerini billboard'lara taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu, açıktan "LGBT" demeden "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağı ifadesine yer verdi.

    "CİNSEL YÖNELİM DEZAVANTAJ OLMAKTAN ÇIKACAK" VAADİ
    Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlarda "Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "Eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacak" sorularını akıllara getirirken bir yandan da büyük tepki çekti.

    FAİK ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA: BİRİMLERİMİZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
    CHP Genel Başkanı Yardımcısı Faik Öztrak'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine destek açıklaması geldi.

        CHP MYK'sının ardından açıklama yapan Faik Öztrak, ayrımcılığı önlemek için bu adımı attıklarını ve partideki ilgili birimlerin çalışma yaptığını açıkladı.

        Öztrak, "CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor. İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor" açıklamasını yaptı.

        KILIÇDAROĞLU FAHRİ LGBT ÜYESİ İLAN EDİLMİŞTİ
        Geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBTİ'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti.

        Bunun üzerine bir grup CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı. Ellerindeki metinle "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.



        "FAHRİ ÜYE İLAN ETTİK" DEDİLER
        Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı için "Kılıçdaroğlu'nu LGBTİ fahri üyesi ilan ettik" dedi.

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        CHP eşcinselleri kucaklıyor!
        Haberler Güncel CHP'li Faik Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun 'eşcinseller için' yasal düzenleme vaadine ilişkin açıklama: Birimlerimiz çalışma yürütüyor
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