CHP'li Faik Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun 'eşcinseller için' yasal düzenleme vaadine ilişkin açıklama: Birimlerimiz çalışma yürütüyor

Cumhuriyet Halk Partisi toplumun ahlakını ve aile yapısını hedef alan eşcinsel sapkınlığa açık desteğini sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekişme yaşarken bir yandan da seçim vaatlerine LGBT'yi de ekledi.
Seçim vaatlerini billboard'lara taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu, açıktan "LGBT" demeden "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağı ifadesine yer verdi.
"CİNSEL YÖNELİM DEZAVANTAJ OLMAKTAN ÇIKACAK" VAADİ
Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlarda "Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "Eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacak" sorularını akıllara getirirken bir yandan da büyük tepki çekti.
FAİK ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA: BİRİMLERİMİZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Faik Öztrak'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine destek açıklaması geldi.