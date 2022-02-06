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    • 07.02.2022 09:16
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    AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? Açık lise sınavları ne zaman 2022? MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi

    Açık lise sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11 Şubat'a kadar açık lise kayıtlarını almaya devam ederken bir yandan da kayıt işlemlerini tamamlayanlar öğrenciler tarafından AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Açık lise sınavları ne zaman 2022?

    Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler 2. dönemin başlamasıyla birlikte AÖL sınavlarının hangi tarihte gerçekleşeceğini de merak eder oldu. Peki açık lise sınavları ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi belli oldu ve öğrenciler heyecanla araştırmalara başladı. Peki koronavirüs nedeniyle AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? Diğer yandan AÖL açık lise kayıt tarihi de uzatıldı ve 11 Şubat'a kadar devam edecek.

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

    2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

    AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ DÜZENLENECEK?

    Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

    Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır.

        Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlarda kaç soru sorulacağına ve ne kadar süreceğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Bakanlık tarafından sınav öncesi uygulama kılavuzu öğrenciler için paylaşılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet alabilmek için düzenlenen merkezi sınavların yerine e-Sınavlara geçiş yaparken soru sayısında bir değişiklik yapmamıştı. Bu bilgi dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi sınavlarında, sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulması ön görülürken, sınav süresinin 30 dakika olması bekleniyor.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

        İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
        Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.
        Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
        Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
        Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.
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        Haberler Güncel AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? Açık lise sınavları ne zaman 2022? MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi…
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