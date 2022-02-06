AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? Açık lise sınavları ne zaman 2022? MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi

Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler 2. dönemin başlamasıyla birlikte AÖL sınavlarının hangi tarihte gerçekleşeceğini de merak eder oldu. Peki açık lise sınavları ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi belli oldu ve öğrenciler heyecanla araştırmalara başladı. Peki koronavirüs nedeniyle AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? Diğer yandan AÖL açık lise kayıt tarihi de uzatıldı ve 11 Şubat'a kadar devam edecek.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ DÜZENLENECEK?
Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır.