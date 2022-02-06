AÖL sınavları yüzyüze mi online mı olacak? Açık lise sınavları ne zaman 2022? MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlarda kaç soru sorulacağına ve ne kadar süreceğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Bakanlık tarafından sınav öncesi uygulama kılavuzu öğrenciler için paylaşılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet alabilmek için düzenlenen merkezi sınavların yerine e-Sınavlara geçiş yaparken soru sayısında bir değişiklik yapmamıştı. Bu bilgi dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi sınavlarında, sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulması ön görülürken, sınav süresinin 30 dakika olması bekleniyor.