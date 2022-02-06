Şubat ayı KYK kredi-burs ödeme takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz ay Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, başvuran ve şartları taşıyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yapılan KYK burs/kredi ödemeleri başlamıştı. Şimdi gözler şubat ayı KYK ödemelerine çevrildi. Öğrenciler arama motorlarında, "KYK kredi-burs yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat 2022 KYK ödemeleri saat kaçta yatacak? KYK kredim neden yatmadı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını sosyal medya hesabından açıkladı.
GERİ ÖDEMELER 6-10 ŞUBAT TARİHLERİNDE ÖDENECEK
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.
2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:
Lisans: 850 TL
Yüksek Lisans: 1.700 TL
Doktora: 2.5550 TL