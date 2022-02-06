Yalova’da deprem mi oldu? AFAD son dakika Yalova Armutlu’da kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa’da hissedildi…

Yalova'da deprem mi oldu? AFAD son dakika Yalova Armutlu'da kaç şiddetinde deprem oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika Yalova depremini duyurdu ve vatandaşlar hemen ayrıntıları araştırmaya başladı. Yalova Armutlu, Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen son dakika deprem ile ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.