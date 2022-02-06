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    • Güncel
    • 06.02.2022 15:30
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    • 06.02.2022 15:52
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    Yalova’da deprem mi oldu? AFAD son dakika Yalova Armutlu’da kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa’da hissedildi…

    Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve sarsıntı hisseden vatandaşlar Yalova’da deprem mi oldu diye merak etmeye başladı. Çevre illerden de hissedilen deprem Yalova Armutlu’da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Bursa’da da hissedilen Yalova depreminde can ve mal kaybı olup olmadığı araştırılıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yalova’da kokutan deprem!

    Yalova'da deprem mi oldu? AFAD son dakika Yalova Armutlu'da kaç şiddetinde deprem oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yapılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika Yalova depremini duyurdu ve vatandaşlar hemen ayrıntıları araştırmaya başladı. Yalova Armutlu, Gemlik Körfezi'nde gerçekleşen son dakika deprem ile ilgili ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    YALOVA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Edinilen son dakika bilgisine göre, Gemlik Körfezi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve diğer çevre illerden de hissedildi.

    YALOVA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU? AFAD AÇIKLAMASI GELDİ!

    #Deprem Büyüklük : 3.9 (Mw) Yer : Gemlik Korfezi, 3.59 km. Armutlu (Yalova) Tarih-Saat : 06.02.2022, 15:07:53 TSİ Enlem : 40.4266 N Boylam : 28.9930 E Derinlik : 7.04 km
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