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    • Güncel
    • 06.02.2022 19:31
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    • 06.02.2022 20:08
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 76 bin 552 oldu.

    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 910 bin 46 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    "YAŞLI, GENÇ HATIRLATMA DOZU AŞILARIMIZI YAPTIRALIM"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." ifadesini kullandı.

    5 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    25 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    24 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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