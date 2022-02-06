Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Özer'in açıklamaları şu şekilde:
5 ayı çok başarılı şekilde Yüz Yüze Eğitim kesintiye uğramadan devam edebilme durumumuz oldu. Zor bir süreçti. Hem öğrenciler, hem de öğretmenler açısından. Kurallara uymak ve maskeyle ders dinlemek her iki taraf için de zor bir süreçti. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci yarıya da yarın devam edeceğiz.
İLKBAHAR TATİLİ
Şu anda Kovid salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri alıyoruz. Bir de öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94.