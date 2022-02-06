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    • Güncel
    • 06.02.2022 17:28
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    • 06.02.2022 17:31
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

    Yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90" dedi.

    Bakan Özer katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Özer'in açıklamaları şu şekilde:

    5 ayı çok başarılı şekilde Yüz Yüze Eğitim kesintiye uğramadan devam edebilme durumumuz oldu. Zor bir süreçti. Hem öğrenciler, hem de öğretmenler açısından. Kurallara uymak ve maskeyle ders dinlemek her iki taraf için de zor bir süreçti. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci yarıya da yarın devam edeceğiz.

    İLKBAHAR TATİLİ
    Şu anda Kovid salgını ile ilgili alınabilecek tüm önlemleri alıyoruz. Bir de öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94.


        Biz aynı önlemlerimize dikkat ederek süreci inşallah başarılı şekilde yöneteceğiz. Artık kapatmak çözüm değil. Tüm dünya okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor.



        2 haftalık tatil vardı. 2 haftada vakalar azalmadı tam tersine yükseldi. Okullar kapalıydı ama vakalar pik yapmaya devam etti.
        Neden kapanma denince akla okullar geliyor.



        Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor.
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