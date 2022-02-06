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    • 06.02.2022 17:45
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    • 06.02.2022 18:30
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    Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi. Putin, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.

    Putin’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

    Başkan Erdoğan, paylaşımında "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



    Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından dünya liderlerinden de peş peşe "geçmiş olsun" mesajları gelmeye başladı.



    PUTİN ACİL ŞİFALAR DİLEDİ
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

    Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



        "DEĞERLİ DOSTUM..."
        Putin, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.



        "DOSTUM PUTİN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden teşekkür etti.

        Erdoğan paylaşımında, "Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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