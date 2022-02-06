Son dakika: Putin'den Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından dünya liderlerinden de peş peşe "geçmiş olsun" mesajları gelmeye başladı.
PUTİN ACİL ŞİFALAR DİLEDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.
Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.