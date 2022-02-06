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    • 06.02.2022 17:47
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    • 06.02.2022 18:24
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Bakir İzetbegoviç'e teşekkür

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'e teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan’dan İzetbegoviç’e teşekkür

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

    Başkan Erdoğan, paylaşımında "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından dünya liderlerinden de peş peşe "geçmiş olsun" mesajları gelmeye başladı.



    İZZETBEGOVİÇ'E TEŞEKKÜR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'e teşekkür etti.



    Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emine Hanım da ben de çok teşekkür ediyoruz Bakir Bey kardeşim. Hanımefendiye, ailenize ve kardeş Bosna-Hersek halkına muhabbet ve selamlarımızı iletiniz. Sağ olun." ifadelerine yer verdi.
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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Bakir İzetbegoviç'e teşekkür
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