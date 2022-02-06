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    • 06.02.2022 21:44
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    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu!

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Herzog’dan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu!

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
    Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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