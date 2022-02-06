Başkan Erdoğan'dan özel sporculara teşekkür: "Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor"

Dünya Şampiyonu Özel sporcu İrem Öztekin, Ali Topaloğlu Dilara Çevik ile Avrupa Şampiyonu Özel sporcu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevvere Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir ve diğer özel sporculardan Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay Eymen Tokmakları Covid 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan "özel sporcular"a teşekkür etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a video mesaj ile dua ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel sporculara, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.
EN İÇTEN, KOCAMAN AMİN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.