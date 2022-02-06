İETT otobüsünde yangın! Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

"ARACIN İÇİ YOLCU DOLUYDU"

Otobüs şoförü Habip Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyledi.

Yangın tüpüyle alevlere müdahale edildiğini belirten Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük. Aracın içi yolcu doluydu, orta kapıdan yolcuları boşalttık. Motor kısmını yaktı ama yangını büyümeden söndürdük. İtfaiye geldi, soğutma çalışmalarında bulundu. Yangın nedeniyle kimse zarar görmedi." dedi.

BİR YANGIN DA SABAH ÇIKMIŞTI

Bir İETT yangını da sabah saatlerinde yaşanmıştı. Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.