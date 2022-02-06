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    • 06.02.2022 21:11
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    • 06.02.2022 22:03
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    İETT otobüsünde yangın! Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

    İstanbul'da her gün bir aruza ya da kaza olayıyla gündeme gelen İETT otobüsleri yine bir olayla gündeme geldi.  İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs yoldan geçen beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.

    İETT otobüsünde yangın! Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmüyor.

    Son olarak İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.

    YOLCULAR İÇİNDEYKEN YANGIN ÇIKTI
    Alınan bilgiye göre, İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Durumu fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

    BETON MİKSERİNDEN SIKILAN SUYLA SÖNDÜRÜLDÜ
    Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı.

    Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

        "ARACIN İÇİ YOLCU DOLUYDU"
        Otobüs şoförü Habip Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyledi.

        Yangın tüpüyle alevlere müdahale edildiğini belirten Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük. Aracın içi yolcu doluydu, orta kapıdan yolcuları boşalttık. Motor kısmını yaktı ama yangını büyümeden söndürdük. İtfaiye geldi, soğutma çalışmalarında bulundu. Yangın nedeniyle kimse zarar görmedi." dedi.

        BİR YANGIN DA SABAH ÇIKMIŞTI
        Bir İETT yangını da sabah saatlerinde yaşanmıştı. Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

        Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Esenyurt'ta İETT otobüsü alev alev yandı

        Yangın Esenyurt Kıraç Adnan Kahveci Bulvarı'nda 429 kodlu Kıraç - Avcılar Metrobüs seferlerini yapan İETT otobüslerinin son durağında çıktı. 34 SE 7281 plakalı İETT otobüsü park halinde beklediği sırada iddiaya göre motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede otobüsü tamamen sardı.


        Durakta bulunanlar diğer araçlardaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Yangın tüpleriyle müdahale yetersiz kalınca otobüs alevlere teslim oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü ancak otobüs hurdaya döndü.

            "HER ŞEY 3 DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ"
            Yangına ilk müdahale edenlerden biri olan Çetin Sayan, "Çay ocağında oturuyorduk arkadaşlar araç yanıyor diye seslendi. Biz geldiğimizde motor kısmı tutuşmuştu.

            Diğer araçlardan yangın tüplerini alarak kendi imkanlarımızla müdahale ettik. İmkanlar elverişsiz olduğu için araç komple yandı. Bir otobüs ve iki binek aracımız daha yangından etkilendi." diye konuştu.

            Durakta bulunanlardan Fırat Uçurum da her şeyin 3 dakika içinde gerçekleştiğini ifade ederek, "Motor kısmından alev aldı, şase yapmış olabilir. Üzücü bir olay, hepimize geçmiş olsun. Yaralı yok, otobüs boştu." dedi.
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