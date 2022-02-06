İETT otobüsünde yangın! Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmüyor.
Son olarak İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.
YOLCULAR İÇİNDEYKEN YANGIN ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.
BETON MİKSERİNDEN SIKILAN SUYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi.