Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programına telefonla bağlandı

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda evde istirahatteyiz. Çalışıyoruz ve size bu vesile ile en azından telefonla da olsa görüşme fırsatı bulduk. Tabii Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olarak tüm çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin bir örnek teşkil etmesini sizlerde rica ediyorum"

Başkan Erdoğan'ın gençlere seslenişini AK Parti Kahramanmaraş il Başkanı Fırat Görgel sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgel, "Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz" Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, #GençlikBuluşması programımıza telefonla bağlanarak, gençlerimizle görüştü. Cenab-ı Allah'tan Reis'imize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.