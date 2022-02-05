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    • Güncel
    • 05.02.2022 19:22
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    • 05.02.2022 19:33
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    Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Koronavirüs tablosuna göre; 98 bin 715 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.



    Bakan Koca paylaşımında "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." dedi.

    4 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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