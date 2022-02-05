Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 5 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Koronavirüs tablosuna göre; 98 bin 715 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.







Bakan Koca paylaşımında "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." dedi.