SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı yayınlamadı

"TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Emine Erdoğan da "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a siyasiler geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak elbette PKK'nın siyasi uzantısı HDP şaşırtmadı.

Siyasilerin geçmiş olsun mesajları:

Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan

ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." diyerek geçmiş olsun temennilerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" şeklinde iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin." dileklerinde bulundu.

HDP'NİN SESSİZLİĞİ