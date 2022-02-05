HÜRKUŞ’a yerli simülatör! Gerçeğiyle birebir olacak

Simülasyon teknolojinin maliyet ve zaman açısından da tasarruf sağlığına işaret eden yetkililer "Az sürede daha fazla pilot eğitim alabiliyor. Zamandan da kazanım sağlanmış oluyor. Bir uçağın kalması, hazırlanması, bakımı, uçuşa gitmesi ve gelmesi çok daha fazla zaman alan bir süreç. Ama simülatör eğitimini bir anda başlatıp bir anda kesebiliyorsunuz" diye konuştu.