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    • Güncel
    • 06.02.2022 06:51
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    • 06.02.2022 06:52
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji yeniden uyardı! Kar yağışı geri geliyor... | 6-10 Şubat

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün çığ, buzlanma ve don tehlikesine karşı birçok bölgeye uyarılarda bulunuldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bölümünün yeniden kar yağışı etkisi altına gireceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il Türkiye geneli 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji yeniden uyardı! Kar yağışı geri geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 6°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 5°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI °C, 6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 4°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun il merkezi ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 10°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 5°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

            TOKAT °C, 4°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 0°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, -3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            MUŞ °C, 1°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 11°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 11°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MARDİN °C, 8°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 8°C
                Parçalı ve az bulutlu


                6 ŞUBAT 2022 PAZAR HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji yeniden uyardı! Kar yağışı geri geliyor... | 6-10 Şubat
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