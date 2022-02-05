HAVA DURUMU | Meteoroloji yeniden uyardı! Kar yağışı geri geliyor... | 6-10 Şubat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun il merkezi ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu