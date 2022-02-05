CHP liderli Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 rakibi Ekrem İmamoğlu'na 'gözüm üzerinde' mesajı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un kara teslim edildiği günlerde İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek fotoğrafının kimler tarafından servis edildiği çokça konuşulmuştu. Parti içi çekişme ve gruplaşmanın bir sonucu olarak ifşa edildiği ağırlık basan görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da birbirini yalanlar nitelikte ifadeler kullanmıştı.

İMAMOĞLU AYRI KILIÇDAROĞLU AYRI KONUŞTU

Ekrem İmamoğlu yemek ile ilgili olarak, CHP Genel Başkanına haber verip vermediğine ilişkin soruya "Genel Başkanım benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" şeklinde cevap vererek Kılıçdaroğlu'nun konudan haberdar olmadığını belirtmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir TV programında konuyla ilgili aynı soruya "Elbette haberim vardı. Yani Ekrem bey önemli kararlar alırken doğal olarak Genel Başkana haber verir. Biz de o bilgiyi alırız tabi" diyerek İmamoğlu'nu yalanlamıştı.