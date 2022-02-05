CHP liderli Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 rakibi Ekrem İmamoğlu'na 'gözüm üzerinde' mesajı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un kara teslim edildiği günlerde İngiliz Büyükelçi ile yediği yemek fotoğrafının kimler tarafından servis edildiği çokça konuşulmuştu. Parti içi çekişme ve gruplaşmanın bir sonucu olarak ifşa edildiği ağırlık basan görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da birbirini yalanlar nitelikte ifadeler kullanmıştı.
İMAMOĞLU AYRI KILIÇDAROĞLU AYRI KONUŞTU
Ekrem İmamoğlu yemek ile ilgili olarak, CHP Genel Başkanına haber verip vermediğine ilişkin soruya "Genel Başkanım benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" şeklinde cevap vererek Kılıçdaroğlu'nun konudan haberdar olmadığını belirtmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir TV programında konuyla ilgili aynı soruya "Elbette haberim vardı. Yani Ekrem bey önemli kararlar alırken doğal olarak Genel Başkana haber verir. Biz de o bilgiyi alırız tabi" diyerek İmamoğlu'nu yalanlamıştı.
CANLI YAYINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Avukat Serkan Toper A-Haber canlı yayınında CHP'de yaşanan kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:
CHP içindeki krizin dışavurumunun gizli-saklı kalması konusunda tarafların çok hassayeti olduğunu düşünmüyorum. Bunun ayyuka çıkmasının dillendirilmesi 1 yıl önce başlamıştı. Ama bugün taraflar rahatsız değil.
Kemal Bey diyor ya; 'Benim her şeyden haberim var' Ekrem Bey de diyor ki; 'Genel Başkanın başka işi-gücü yok mu benim yemeklerimden haberdar olsun' Burada bir çelişki yok...
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: GÖZÜM ÜZERİNDE
Kemal Bey Ekrem Bey'e şu mesajı veriyor: Gözüm üzerinde benim her şeyden haberim var... Dolayısı ile Biz Büyükelçi - İmamoğlu yemeğinde MOBESE görüntülerini tartıştık. Oysa ki; bir fotoğraf ile başladı her şey. Bir fotoğraf sayesinde yemekte olduğunu gördük. Bu fotoğraf kim tarafından servis edilmiş ve çekilmiştir?
"DERiN AYRIŞMAYI GÖRECEĞİZ"
Yine Kılıçdaroğlu kendi tabiri ile 'ahlaklı bürokratlar'dan bana evrak yağıyor demişti. Acaba bu MOBESE görüntüleri de parti içi mücadeleye dair Kemal Bey'e aktarılan evraklardan biri olabilir mi? Ekrem İmamoğlu'na da 'Ben Genel Başkanım, her şeyden haberim olur' noktasında bir mesaj mıdır? Zaman içerisinde bu derin ayrışmayı daha çok göreceğiz.
Ama; millet şunu görmeye başladı. Biz hep derdik, "Bir tarafta hayalleri olan varacağı limanı seçmiş iki farklı parti ama inanılmaz uyumlu bir Cumhur İttifakı' manzarasından bahsederdik. Millet İttifakı'nda ise parçalı bir yapı 6 parti ve bir de terör partisinin bu partilerin üzerindeki gölgesinden bahsederdik. Yani istikrarsız bir görüntüden. Buna bir de; parti içi hesaplaşmalar da eklendi. Seçmen demeyecek mi?... 'Kendi arasında birlik ve beraberlik sağlayamamış yapılar bu ülkeye ne gibi katkı sağlayabilir."