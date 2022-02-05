SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimatı verdi: 2023 seçimlerine hazırlıklı olun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otelde gerçekleştirilen toplantıda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NDA KUR'AN-I KERİM OKUNDU
Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, toplantı öncesinde Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıtta Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.
Bahçeli, daha sonra şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nda partililerle bir süre sohbet ettikten sonra toplantının yapılacağı otele geçti.