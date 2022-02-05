SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli talimatı verdi: 2023 seçimlerine hazırlıklı olun





Yarın sona erecek toplantıda seçim sürecinde hem genel merkez hem teşkilat bazında yapılacak çalışmaların ele alınacağı, ülke sorunlarının değerlendirileceği, ayrıca TBMM'nin bu yılki faaliyetlerinin konuşulacağı belirtildi.

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