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    • Güncel
    • 05.02.2022 06:25
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    • 05.02.2022 06:25
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    Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Sorgun Kumul Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi!

    Son dakika haberi! Antalya'da bir bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Muğla ve Mardin'de bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    AA
    Antalya’da kesin korunacak hassas alan kararı!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Kumul Alanı'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

    Muğla'nın Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt ve Muslihittin mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların, eski terminal ve yeni terminal arasındaki bağlantı yolunun yapımı amacıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI
    Mardin'in Yeşilli ilçesi, Gül ve Tepebaşı mahallelerinde bulunan ve büyük kısmı imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen özel mülkiyete konu bazı taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte, afet riskinin bertarafı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Sorgun Kumul Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi!
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