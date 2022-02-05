Zincir marketler cezaya doymadı: Sahte indirim ve stok oyunu cezası!

İNDİRİM FİYATLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, kurul indirim fiyatının gerçeği yansıtmadığını belirledi. Kurul Carrefoursa'da ise oynanan bir stok oyununu deşifre etti. Bir telefon modelinin satışına ilişkin müşteriye önce onay mesajı gönderildiği, daha sonra ise siparişin iptal edildiğini tespit etti. Marketin, siparişi iptal ederek tüketiciyi mağdur ettiği belirlendi. Bu kapsamda markete 11 bin 429 lira idari para cezası kesildi.

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