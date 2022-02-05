Zincir marketler cezaya doymadı: Sahte indirim ve stok oyunu cezası!

Rekabet Kurumu'nun geçen yılın 2.7 milyar TL ceza kestiği zincir marketler, kural tanımamaya devam ediyor. Vatandaşı fahiş fiyatlara karşı korumak için denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki indirim oyunlarını ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, zincir marketlerde oynanan indirim ve stok oyunlarını yine örnekleri ile deşifre etti.
Bu kapsamda ŞOK'a 114 bin 326 TL, A101'e 125 bin 755 TL, Carrefoursa'ya ise 11 bin 429 TL idari para cezası kesildi. ŞOK marketlerde bir markaya ait laktozsuz sütün 6.50 liradan indirimli olarak 5.75 liraya satıldığı, ancak bakanlığa sunulan fiyat değişim tablosuna göre ürünün indirimden önceki satış fiyatının 5.90 lira olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda ŞOK'a Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi.