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    • 04.02.2022 07:28
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    Kış Olimpiyatları 2022 Google'da Doodle oldu! 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

    Sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları tarafından merak konusu olan Kış Olimpiyatları 2022 Google'da Doodle oldu. Dünyaca ünlü arama motorları devi Google, önemli olayları ve kişileri Doodle’a taşımaya devam ediyor ve internete girenler bu bilgilerle karşılaşınca detayları merak ederek araştırmaya başlıyor. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? (Winter Games 2022) Kış Olimpiyat Oyunları hangi dallarda yapılıyor? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Kış Olimpiyatları 2022 Google’da Doodle oldu!

    Kış Olimpiyatları 2022 Google'da Doodle oldu! 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Arama motorlarını sık sık ziyaret eden kullanıcılar Google Doolde ile karşılaşınca hemen detayları araştırmaya başladı. Bugün 2022 Kış Olimpiyatları'na yer verildi ve başlayacağı, biteceği tarih, hangi kanallardan takip edilebileceği, hangi dallarda olacağı gibi bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

    2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

    Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak. Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

    7 MİLLİ SPORCU YER ALIYOR

    20 Şubat'ta sona erecek Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.

        KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI HANGİ DALLARDA YAPILACAK?

        Olimpiyatlarda Buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar yapılacak.

        Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

        Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.
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        Haberler Güncel Kış Olimpiyatları 2022 Google'da Doodle oldu! 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?
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