Kış Olimpiyatları 2022 Google'da Doodle oldu! 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak. Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

7 MİLLİ SPORCU YER ALIYOR

20 Şubat'ta sona erecek Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.