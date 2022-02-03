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    • Güncel
    • 03.02.2022 10:19
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    • 03.02.2022 12:39
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    Son dakika: Yunanistan'ın elbiselerini soyup çıplak halde Türkiye'ye ittiği göçmenlerdeki donarak ölenlerin sayısı 19'a çıktı

    Gelen son dakika haberine göre Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı. Yunan vahşetini geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. Katliam hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi.

    Yunan mezalimi! Donan göçmen sayısı arttı

    Son dakika haberleri... İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti.

    Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 7 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.

    Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 7 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.

        Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'IN GÖÇMEN ZULMÜNE ÇOK SERT TEPKİ

        Ukrayna'ya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın göçmenlerin donarak ölmesine neden olması ile ilgili sert konuştu.

        İşte Erdoğan'ın açıklaması:

        "Dün Parti Sözcümüz de bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu botların batırılması, ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz. 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz."

        "AB ÇARESİZ, CILIZ VE İNSANLIKTAN YOKSUN"

        Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak öldüğünü açıklamıştı.

            Soylu, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada fotoğrafları da ekleyeyerek, "Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini de kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'ın elbiselerini soyup çıplak halde Türkiye'ye ittiği göçmenlerdeki donarak ölenlerin sayısı 19'a çıktı
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