Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi kimdir? DEAŞ'ın lideri kimdir, öldü mü?

EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ KİMDİR?

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyş Ekim 1976 yılında doğdu. Irak ve Şam İslam Devleti lideri ve Irak ve Şam İslam Devleti'ne göre Bağdadi'nin ardından ikinci halife ilan edildi. Ocak ayında gerçek adı Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olarak açıklandı.

El Kureyşi Bağdadi'nin ölümü sonrası IŞİD meclisi tarafından lider olarak seçildi. 31 Ekim 2019'da IŞİD'e yakın medyalarda açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kureyşi'nin öldürülmesi veya yakalanması için 5 milyon dolar ödül koymuştu.