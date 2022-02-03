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    • Güncel
    • 03.02.2022 16:09
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    • 03.02.2022 16:26
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    Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi kimdir? DEAŞ'ın lideri kimdir, öldü mü?

    Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, İdlib’deki operasyonda IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıkladı. Peki Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi kimdir? DEAŞ'ın lideri kimdir, öldü mü?

    Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi kimdir?

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öldürülmesi veya yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğu DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Son dakika açıklamanın ardından Kereyşi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi kimdir? DEAŞ'ın lideri kimdir, öldü mü?

    EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ KİMDİR?

    Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyş Ekim 1976 yılında doğdu. Irak ve Şam İslam Devleti lideri ve Irak ve Şam İslam Devleti'ne göre Bağdadi'nin ardından ikinci halife ilan edildi. Ocak ayında gerçek adı Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olarak açıklandı.

    El Kureyşi Bağdadi'nin ölümü sonrası IŞİD meclisi tarafından lider olarak seçildi. 31 Ekim 2019'da IŞİD'e yakın medyalarda açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kureyşi'nin öldürülmesi veya yakalanması için 5 milyon dolar ödül koymuştu.

    DEAŞ'IN LİDERİ ÖLDÜ MÜ?

    ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrihaim El Haşimi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

    "AMERİKAN PERSONELİ OPERASYONDAN SAĞ ÇIKTI''

    Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı. Tanrı askerlerimizi korusun" dedi.

        BAĞDADİ 2019'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Amerikan özel kuvvetleri, katil sürüsünün başındaki El Bağdadi'yi Ekim 2019'da gerçekleşen operasyonla Suriye İdlib'de saklandığı evde vurmuştu.

        DEAŞ AÇILIMI

        DEAŞ'ın açılımı Devlet'ül Irak ve'ş Şam'dır.

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        Haberler Güncel Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi kimdir? DEAŞ'ın lideri kimdir, öldü mü?
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