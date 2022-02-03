Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/PDY şüphelilerinin beyanları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller ile örgüt üyeleri ile yurt dışındaki yöneticiler arasında geçen yazışmaların deşifre edilmesiyle belirlenen 10 kişinin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, örgütün yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.