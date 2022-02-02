Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler'den açıklama: Dehşete düştük
Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi. IOM'un Sözcüsü Safa Msehli, "Bu trajedinin ortaya çıkmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşüyoruz." bilgisini paylaştı.
02.02.2022 23:24
- Son Güncelleme: 02.02.2022 23:28
Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Safa Msehli, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak ölmesinden dehşete düştüklerinin altını çizdi.
IOM tarafından daha önce birçok kez belirtildiği gibi bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarında ve dünyanın birçok yerinde hareket halindeki insanlara yönelik artan "geri itme" haberlerinin son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Msehli, geri itmelerin soruşturulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
Öte yandan, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yorum yapmadı.