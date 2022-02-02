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Haberler Dünya Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler'den açıklama: Dehşete düştük

Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler'den açıklama: Dehşete düştük

Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi. IOM'un Sözcüsü Safa Msehli, "Bu trajedinin ortaya çıkmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşüyoruz." bilgisini paylaştı.

02.02.2022 23:24 - Son Güncelleme: 02.02.2022 23:28
Yunanistan’ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler’den açıklama: Dehşete düştük

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Safa Msehli, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak ölmesinden dehşete düştüklerinin altını çizdi.

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Yunanistan’ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler’den açıklama: Dehşete düştük

IOM tarafından daha önce birçok kez belirtildiği gibi bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarında ve dünyanın birçok yerinde hareket halindeki insanlara yönelik artan "geri itme" haberlerinin son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Msehli, geri itmelerin soruşturulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Yunanistan’ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler’den açıklama: Dehşete düştük

Msehli, "Bu tür uygulamaların uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve hiçbir koşulda yapılmaması gerektiğini yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler’den açıklama: Dehşete düştük

IOM Sözcüsü Msehli, herhangi bir sınırda düzensiz göçmenlerin yaşam hakkına, refahına ve insan haklarına öncelik vermenin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Yunanistan’ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü! Birleşmiş Milletler’den açıklama: Dehşete düştük

Öte yandan, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yorum yapmadı.

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