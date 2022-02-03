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    • 03.02.2022 11:55
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    Son dakika: Samsun'da Atatürk anıtına urgan asılması provokasyonunda flaş gelişme! Valilikten açıklama geldi

    Son dakika haberi... Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Urgan provokasyonunda flaş gelişme!

    Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı.



    Olay, saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.



    Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ
    Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Samsun'da Atatürk anıtına urgan asılması provokasyonunda flaş gelişme! Valilikten açıklama geldi
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