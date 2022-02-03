CHP'nin fifari Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı! Suç dosyası kabarık!

BÜYÜK SKANDAL: TUTUKLANMASINA RAĞMEN İHALELERİ YÖNETTİ

Tespitlere göre; basit araştırma usulleriyle dahi birbiriyle bağlantılı olduğu anlaşılarak ihaleye katılma koşullarına uymadığı ortaya konabilecek firmalar, koşullara uymamasına rağmen ihaleye katılmaları sağlandı. Karaarslan, 15 Temmuz darbe girişimi akabinde gözaltına alınarak tutuklandı ancak süreç boyunca ihaleye konu projenin yöneticisi sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildi.





1 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Sabah'ın haberine göre Karaarslan'ın 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım ihalesinde yaklaşık 170 bin lira, 2016'daki girdiği ihalelerde 54 bin liralık kamu zararının oluştuğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.