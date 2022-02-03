CHP'nin fifari Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı! Suç dosyası kabarık!

Son dakika... Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Aralık ayında, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslanın'da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınıp, Karaarslan ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal ise firari durumdaydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan CHP'li eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal yakalandı. Baykal çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
22 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TOPLAM 80 KAMU İHALESİ ALDI
Soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen tevdi raporu ve bilirkişi raporu, en önemli deliller arasında bulunuyor. Raporda, Avcılar Belediyesi'nin iki ihalesiyle ilgili Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şahısların ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler yer aldı. Raporda, Erkan Karaarslan'ın ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığına dikkat çekildi.
RAPORDA BOMBA DETAYLAR: BAŞLI BAŞINA SUÇ ÖRGÜTÜ
Bilirkişi raporunda, FETÖ'nün belediyeler imamı için başlı başına bir suç örgütü olduğu tanımı yapılması dikkat çekti. Soruşturmaya konu Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken, sadece "Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütü"yle iltisaklı firmalardan teklifler alındığı vurgulanırken, yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklifi evrakı hazırlandığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi tarafından, Karaarslan'la iltisaklı şirketlerin sunduğu sahte iş deneyim belgesinin, aslı görülmüştür şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği belirlendi.