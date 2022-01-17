FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın CHP'li belediyeleri soyma taktiği deşifre oldu!

MASAK RAPORUNU İLK KEZ SABAH GÜNDEME GETİRDİ

Karaaslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesinde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) raporu ile belgelenmesinin yankıları sürerken, ortaya çıkan yolsuzluk geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi meclisini karıştırdı. Karaaslan'ın belediyeleri soyma taktiği de ortaya çıktı. Karaaslan'ın kendisi ya da yakınları üzerinden kurduğu şirketleri belediyeye bağışladığı ve sonra bağışlanan şirketler üzerinden kendisine yüzbinlerce lira para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı. Belediye şirketi kurmak İçişleri Bakanlığı onayına bağlı olduğundan belediye başkanları 2018 ve öncesinde bakanlık onayını atlamak için farklı bir yol izlemeye başladı. 3. kişilerin üzerine kurulan şirketler bir süre sonra belediyelere bağışlanarak kanuna karşı hile yapıldı. Belediyelere şirket bağışlatma yolu FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan tarafından keşfedildi.