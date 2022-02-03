7 bin lira maaşı var ama çalışan yok!

Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüs esnafının sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerinde bulundu.
7 BİN TL MAAŞLA ELEMAN BULAMIYORLAR
Akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandıklarını belirten Arslan, "Ocak ayına baktığımız zaman araçlarımız gün içerisinde ortalama 32 bin TL'lik bir yakıt kullanmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ise hesabımıza 36 bin TL para yatırılmış. Bu para ile biz ancak yakıtımızı alıyoruz. Şoförlerimize 7 bin TL maaş veriyoruz. 200 esnafımız araçlarını evin önüne çekti. Gelir ve giderlerimizi karşılayamadığımızdan ötürü araçlarımızı önümüzdeki hafta itibariyle çalıştıramayacağız." sözlerine yer verdi.
"MAZOT DESTEĞİNİN TEKRAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Taleplerinin İstanbul modeli destek olduğunu belirten Arslan, "Taşıyanın da taşınanın da memnun olduğu bir sistem. Kilometre üzerinden destek aldığımız taktirde hem biz hem de taşınan mutlu olacak. Toplu taşımaya huzur gelmiş olacak. Otobüs başı bizim 1 aylık maliyetimiz 70 bin TL. 15 Ocak'ta sona eren mazot desteğinin tekrar verilmesini istiyoruz." dedi.