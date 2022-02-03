7 bin lira maaşı var ama çalışan yok!

"YOLCU SAYISI YÜZDE 50 AZALDI"

Pandemi öncesi ve şu anki yolcu sayısını değerlendiren Arslan, "Biz pandemi olmadan önce 350 bin yolcu taşıyorduk. Bugün 160 bin yolcu taşıyoruz. 200 bin yolcu kayıp. Biz bunu toplu taşımaya kazandırırsak bu desteklere ihtiyacımız yok. Gelirlerimizin artması ile birlikte toplu taşımaya zam da yapılmaz. Antalya trafiğinin rahatlatılması lazım. İstanbul'daki gibi otobüslerin yolları olmalıdır. Bulvarlar üzerinde 3 şeritli yolun 1 şeridi toplu taşımaya ayrılmalıdır. Yol kenarı park yoğunluğuna önlem alınmalıdır. Belirli caddelerde toplu taşımanın yolu olmalıdır. Bunlar yapılırsa kazanan Antalya olacaktır." dedi.