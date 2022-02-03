Başkan Erdoğan'ın adaşı öğrenci Recep Tayyip Erdoğan isminin hikayesini anlattı: Böyle yiğit bir liderin adı yaşatılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okuyan Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenci ile Başkan Erdoğan arasında geçen konuşma yürekleri ısıttı. Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenci babasının isminin de Başkan Erdoğan'ın babasının ismi olan Ahmet olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan ise bunun üzerine, "Biraz daha konuşursak duvara vuracağız kafayı" diyerek salondakileri gülümsetti. Başkan Erdoğan'ın adaşı o öğrenci çok özel açıklamalarda bulundu:
CUMHURBAŞKANIMIZ İLE AKRABALIĞIM YOK
Cumhurbaşkanımızla bir akrabalığım yok. Babamın adını dedesi koymuş. Onun da babasının adı Ahmet'miş. Babam Cumhurbaşkanıyla yüz yüze ilk tanışması 2002 AK Parti İl binası açılışında oluyor çocukluk fotoğrafımın olduğu kare ilk tanışma anları yani. Babam o dönemler aktif görev almasa da Refah ve Fazilet partilerinde gönül bağı ile bir ilişkisi var. Babam AK Parti'de ise kuruluşundan itibaren her kademesinde görev almış ve hizmet etmiş bir teşkilatçı.
BÖYLE YİĞİT BİR LİDERİN ADI YAŞATILMALI DEYİP ADIMI KOYUYORLAR
İsmimin hikâyesi şöyle başlıyor 1998 Ekim doğumluyum Recep ayına denk geliyor. Babam da ismi ile doğdu diyor ve adımı Recep koyuyor. Ardından Cumhurbaşkanımız o dönem İBB Başkanı ve okuduğu bir şiirden dolayı hak mahrumiyetine maruz kalıyor. Babamın o dönemden kendisine olan bir hayranlığı var ve böyle yiğit bir insanın bir liderin adı yaşatılmalı deyip Tayyip'i de o ekliyor, böylece adım Recep Tayyip oluyor.
ÇOCUKLUK ANILARIMIN EN GÜZEL HATIRASI
Erdoğan, Başkan Erdoğan ile çekilen çocukluk fotoğrafına ilişkin ise şöyle konuştu: 2002 yılında Cumhurbaşkanımız o dönem AK Parti Genel Başkanı olarak Samsun İl Başkanlığının açılışını yapmak için geliyor. Babamda o dönemlerde tabi bir hayranlığı ve adını yaşaması için verdiği çocuğu da var kendisiyle tanışmak için gidiyor. Ardından belki de çocukluk anılarımın en güzel hatırası oluşuyor.
CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI TAŞIYAN ÜNİVERSİTEDE OKUMAK İSTEDİM
Lise zamanlarında aslında geleceğe yönelik hayallerimin başladığı zamandı ve İmam Hatip Lisesi öğrencisiydim. Kat sayıların kalktığından yakın bir zaman sonrasıydı Siyasete olan ilgimin şekillendiği zamanlar diyebilirim. Üniversite sınavının ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü adını taşıdığım Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan üniversitede okumak istedim.
KİMSEYİ ADIMA İNANDIRAMIYORUM
İsminin Başkan Erdoğan ile aynı olmasının kendisine yaşattığı zorluklara dair ise şu ifadeleri kullandı: Telefonla genellikle aramamaya özen gösteriyorum malum ikna etmesi inandırması çok zor oluyor. Bu güne kadar arayıp da inandırabildiğim kimse olmadı. Adımın çok ekstra avantajları olmuyor ama insanlar tarafından gördüğüm o ilgi ve sevgi tarifi olmayan güzel duygular gerçekten bir avantajı varsa eğer kesinlikle bunu söyleyebilirim.