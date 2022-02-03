Başkan Erdoğan'ın adaşı öğrenci Recep Tayyip Erdoğan isminin hikayesini anlattı: Böyle yiğit bir liderin adı yaşatılmalı



BÖYLE YİĞİT BİR LİDERİN ADI YAŞATILMALI DEYİP ADIMI KOYUYORLAR

İsmimin hikâyesi şöyle başlıyor 1998 Ekim doğumluyum Recep ayına denk geliyor. Babam da ismi ile doğdu diyor ve adımı Recep koyuyor. Ardından Cumhurbaşkanımız o dönem İBB Başkanı ve okuduğu bir şiirden dolayı hak mahrumiyetine maruz kalıyor. Babamın o dönemden kendisine olan bir hayranlığı var ve böyle yiğit bir insanın bir liderin adı yaşatılmalı deyip Tayyip'i de o ekliyor, böylece adım Recep Tayyip oluyor.

ÇOCUKLUK ANILARIMIN EN GÜZEL HATIRASI

Erdoğan, Başkan Erdoğan ile çekilen çocukluk fotoğrafına ilişkin ise şöyle konuştu: 2002 yılında Cumhurbaşkanımız o dönem AK Parti Genel Başkanı olarak Samsun İl Başkanlığının açılışını yapmak için geliyor. Babamda o dönemlerde tabi bir hayranlığı ve adını yaşaması için verdiği çocuğu da var kendisiyle tanışmak için gidiyor. Ardından belki de çocukluk anılarımın en güzel hatırası oluşuyor.