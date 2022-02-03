Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGİK Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu! İkinci nükleer santral geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGİK Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi:
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat altı boş bir söylem değildir. Bir balon da değildir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGİK Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi:
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat altı boş bir söylem değildir. Bir balon da değildir.
Bak yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum... Gaz lambası var.
Güneş enerjisi santralleri, RES'ler... Bunları yapan biziz! Sizin hayal edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük.
Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Akkuyu bu ülkenin ekmeğini yiyen suyunu içen birisini niçin rahatsız eder. Bu menfii kampanyaya ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanının katılmasının sebebi ne olabilir.
Lüks otelden, geceliği 100 bin lira olan odadan yapacağınız yayınlara bu millet aldanmaz, kanmaz.
Başkan Erdoğan, TSK'nın Kuzey Irak'ta PKK'nın yuvalandığı Sincar, Derik ve Karacak bölgelerine yaptığı hava harekatını da anlattı: Gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık. Kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.
ÇOCUKLARA SIFIR ATIK OYUNUNU ÖĞRETTİ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, çocuklarla 'sıfır atık' oyunu oynayıp atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı.