HDP'li Demir Çelik'in oğlu PKK'lı Yoldaş Selim Çelik'e hapis cezası!

Paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yakalanan PKK'lı Yoldaş Selim Çelik hakkında Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü.
Sanık Çelik duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
HDP'Lİ DEMİR ÇELİK'İN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Amanos Dağları'nda 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti.