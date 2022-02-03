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    • Güncel
    • 03.02.2022 21:04
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    • 03.02.2022 22:13
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    HDP'li Demir Çelik'in oğlu PKK'lı Yoldaş Selim Çelik'e hapis cezası!

    Terör örgütü PKK ile HDP'nin ilişkisi kan bağı noktasına kadar ulaşıyor... Hatay'da paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    HDP’li vekilin PKK’lı oğluna ceza!

    Paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile yakalanan PKK'lı Yoldaş Selim Çelik hakkında Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü.

    Sanık Çelik duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

    HDP'Lİ DEMİR ÇELİK'İN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
    Amanos Dağları'nda 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti.
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Güncel HDP'li Demir Çelik'in oğlu PKK'lı Yoldaş Selim Çelik'e hapis cezası!
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