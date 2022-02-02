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    • 02.02.2022 13:11
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    • 02.02.2022 13:11
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    Van'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Van’da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

    Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

    Bu kapsamda, "6415 Sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek" suçlarını işleyenlere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün operasyon düzenlendi.

    Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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