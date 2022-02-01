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    Yunanistan, 66 düzensiz göçmeni Türk kara sularına geri itti! Türkiye kurtardı

    İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 66 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplamda 66 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Yunanistan Türk kara sularına itti! Böyle kurtarıldılar

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 28 Ocak'ta saat 08.15'te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Ayrıca, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen toplamda 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
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        Haberler Güncel Yunanistan, 66 düzensiz göçmeni Türk kara sularına geri itti! Türkiye kurtardı
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