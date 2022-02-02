Sabah ezanı saat kaçta okunur? 3 Şubat Perşembe sahur vakti ne zaman? 3 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri...

ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında bildirilmektedir.Dolayısıyla Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmamalıdır. Bu durumun dinî bir dayanağı yoktur. Öte yandan oruç tutmak isteyen kişinin, sağlığı el veriyorsa bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.