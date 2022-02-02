Sabah ezanı saat kaçta okunur? 3 Şubat Perşembe sahur vakti ne zaman? 3 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri...

En mübarek aylardan olan Recep ayı geldi çattı. Üç ayların içerisinde yer alan Recep ayında müslümanlar ibadetlerini yerine getirmeye başladı. İlk oruçlar tutuldu. Şimdi de yarın için oruç tutmak isteyenler araştırmalara koyuldu. 3 Şubat Perşembe sahur vakti, sabah ezanı ve iftar saati gündemde yer alıyor. Bu mübarek günlerde oruç tutmak isteyen vatandaşlar Diyanet tarafından yayınlanan imsak ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki 3 Şubat Perşembe sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 3 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri...
3 ŞUBAT PERŞEMBE İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?
Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 3 Şubat 2022 Perşembe günü İstanbul'da imsak vakti 06:39'da olacak.
3 ŞUBAT PERŞEMBE İFTAR (AKŞAM NAMAZI) SAAT KAÇTA?
3 Şubat Perşembe günü İstanbul'da akşam ezanı 18:30'da okunacak.
Diğer illerin imsak vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten Diyanet'in sayfasına ulaşabilirsiniz.
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ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.
ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında bildirilmektedir.Dolayısıyla Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmamalıdır. Bu durumun dinî bir dayanağı yoktur. Öte yandan oruç tutmak isteyen kişinin, sağlığı el veriyorsa bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.