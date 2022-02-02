Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? 2022 Regaip Kandili ne zaman?

Gündemde en çok araştırılanlar arasında Regaip Kandili 2021 ne zaman? Yer alıyor. Milyonlarca Müslüman alemi bu özel günü heyecanla bekliyor ve hangi ibadelerin yapılacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen 2021 dini günler takvimini yayınladı. 13 Şubat'ta mübarek Üç Aylar da başladı. Peki Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? Kandil gecelerinde nasıl ibadet etmek gerekir? Camiler bu günde de dolup taşacak ve İslam dünyası namazlarını kılmaya gidecek. İşte Regaip Kandili hakkında merak edilenler…
REGAİP KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?
Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?
1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.
6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.