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    • 03.02.2022 08:14
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    Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? 2022 Regaip Kandili ne zaman?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında Regaip Kandili 2022 ne zaman? Yer alıyor. Milyonlarca Müslüman alemi bu özel günü heyecanla bekliyor ve hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen 2022 dini günler takvimini yayınladı.

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili’nin önemi, okunan dualar nedir?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında Regaip Kandili 2021 ne zaman? Yer alıyor. Milyonlarca Müslüman alemi bu özel günü heyecanla bekliyor ve hangi ibadelerin yapılacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen 2021 dini günler takvimini yayınladı. 13 Şubat'ta mübarek Üç Aylar da başladı. Peki Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? Kandil gecelerinde nasıl ibadet etmek gerekir? Camiler bu günde de dolup taşacak ve İslam dünyası namazlarını kılmaya gidecek. İşte Regaip Kandili hakkında merak edilenler…

    REGAİP KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?

    Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

    REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

    1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2. Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

    6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

    7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        8. Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

        10. Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

        11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

        14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

        15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

        16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.

        17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

        18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

        19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

        REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

        İslam aleminin en önemli dönemlerinden bir tanesi olan üç aylarda 4 kandil idrak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar Regaip Kandili ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler ise üç aylar tesbihi nasıl başlanır konusunda araştırmalar yapıyor. İşte detaylar... Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır.

        Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

            Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin "kandil" olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

            Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

            Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır2 Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
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