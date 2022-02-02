Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? 2022 Regaip Kandili ne zaman?

Gündemde en çok araştırılanlar arasında Regaip Kandili 2021 ne zaman? Yer alıyor. Milyonlarca Müslüman alemi bu özel günü heyecanla bekliyor ve hangi ibadelerin yapılacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen 2021 dini günler takvimini yayınladı. 13 Şubat'ta mübarek Üç Aylar da başladı. Peki Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? Kandil gecelerinde nasıl ibadet etmek gerekir? Camiler bu günde de dolup taşacak ve İslam dünyası namazlarını kılmaya gidecek. İşte Regaip Kandili hakkında merak edilenler…

REGAİP KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?



Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.