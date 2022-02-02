Regaip Kandili orucu kaç gün, ne zaman tutulur? Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir?

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde oruç tutmak isteyen Müslümanlar konuya ilişkin bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Regaip Kandili 2022 senesinde 3 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Müslüman alemi, 'Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili orucu nasıl tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur? Regaip orucu ne zaman tutulur? Regaib Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte tüm merak edilenler!
Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir. Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.
REGAİP KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ
Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Recep ayının fazileti iyilik ayı oluşudur. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayıdır. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.