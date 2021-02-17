Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar'ın 4'er yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
ERDOĞAN'I ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
Metin Akpınar, Müjdat Gezen ile birlikte tetikçi Halk TV'de katıldığı Uğur Dündar'ın programında Türkiye'de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.
MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER
Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler."ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.