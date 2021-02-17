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    • 17.02.2021 12:10
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    : Başkan Erdoğan'a eden ve hakkında istenen ceza belli oldu

    haberine göre ve ’a, "Cumhurbaşkanı’na " suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

    Cumhurbaşkanı’na hakaret davasında flaş gelişme

    Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar'ın 4'er yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    ERDOĞAN'I ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
    Metin Akpınar, Müjdat Gezen ile birlikte tetikçi Halk TV'de katıldığı Uğur Dündar'ın programında Türkiye'de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.



    MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER
    Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler."ifadelerini kullanmıştı.



    NE OLMUŞTU?
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

        Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

        Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan birer yıl ikişer aydan, dörder yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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